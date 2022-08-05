На спортивном фестивале "Гольфстрим" в Мурманске будут разыгрывать вертолетные прогулки

4 сентября в Мурманске на Кольском мосту развернется спортивный фестиваль "Гольфстрим". Фото: Олег РУКАВИЦЫН

4 сентября в Мурманске на Кольском мосту развернется спортивный фестиваль "Гольфстрим". В этом году праздник пройдет уже в 15 раз.

К пробегу по Кольскому мосту, и заплыву через Кольский залив и другим традиционным мероприятиям добавятся новые. Также для мурманчан и гостей города выступят приглашенные артисты.

Еще одним сюрпризом станет лотерея, в которой можно будет выиграть вертолетную прогулку.

- Для участников забега будет организована лотерея, посвященная 106-летию Мурманска. У каждого обладателя брендированной футболки появится возможность выиграть полет на вертолете МИ-8 над столицей Заполярья. В упаковках с футболками будут спрятаны 106 сертификатов на воздушную прогулку 4 сентября, - сообщили в администрации Мурманска.

Напомним: Движение по мосту через Кольский залив перекроют 4 сентября. Ограничение будет связано с проведением фестиваля "Гольфстрим".

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