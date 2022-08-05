"Найти так же сложно, как царевну-лягушку": в районе Кандалакши встретили краснокнижную жабу

Сотрудники заповедника просят тех, кто видел в регионе серых жаб, сообщить об этом. Фото: Скриншот видео

Юному волонтеру Кандалакшского природного заповедника Даниэлю Колинько довелось встретить в Заполярье и снять на видео серую жабу. Это единственная амфибия, которая занесена в Красную книгу Мурманской области.

- Найти серую жабу в районе Кандалакши, пожалуй, так же сложно, как царевну-лягушку. В нашем регионе кроме серой жабы из земноводных встречаются только остромордая и травяная лягушки. Остров Великий и соседствующий с ним Ковдский полуостров, входящие в состав Кандалакшского заповедника, - немногие участки в Мурманской области, где серая жаба находит себе подходящие нерестовые водоемы, - рассказывают в заповеднике.

Волонтер заметил редкое животное в районе небольшого озерца в дачном поселке «Динамо», что находится между Кандалакшей и поселком Белое море.

Сотрудники заповедника просят тех, кто видел в регионе серых жаб, сообщить об этом. Наблюдение попадет в летопись природы.

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