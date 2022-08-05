83-летняя жительница Североморска не поверила лжемедику и сохранила миллион рублей

Женщине сообщили, что ее близкая родственница попала в аварию и необходимо передать 1 миллион рублей для срочного лечения. Фото: Антон ЗАБИРОВ

83-летняя жительница Североморска смогла уберечь свои деньги от телефонных мошенников, вовремя проявив бдительность.

Как выяснили полицейские, пенсионерке на стационарный телефон поступил звонок от «сотрудника медицинского учреждения». Женщине сообщили, что ее близкая родственница попала в аварию и необходимо передать 1 миллион рублей для срочного лечения.

- Мошенники создали психологическое напряжение, не давая северянке опомниться. Они настаивали на срочной передаче денег, пугая тем, что у родственницы ухудшается состояние здоровья. Однако пенсионерка, которая знала о подобных способах обмана, им не поверила. Она прервала разговор и сама связалась с родственницей. Та подтвердила, что у нее все в порядке, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 УК РФ "Покушение на преступление" и частью 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Аферистам грозит до 6 лет лишения свободы.

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