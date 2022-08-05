После вмешательства мурманской транспортной прокуратуры заблокировали сайты с пропагандой зацепинга

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мурманская транспортная прокуратура нашла на просторах Интернета сайты, пропагандирующие зацепинг. Там были представлены видеоролики с правилами и способами опасных для жизни действий при передвижении снаружи пассажирских вагонов.

- Транспортная прокуратура направила в суд 6 административных исковых заявлений о признании информации, размещенной на интернет-страницах, запрещенной к распространению в России, - сообщили в ведомстве.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Доступ к незаконным сайтам заблокирован.

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