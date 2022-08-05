Житель Апатитов сломал ногу малознакомому мужчине из-за ревности

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

31-летний апатитчанин оказался в больнице после конфликта с малознакомым мужчиной. Травмы северянина медики квалифицировали как средней тяжести вред здоровью.

Сотрудники полиции выяснили, что перепалка со злоумышленником возникла около дома на улице Академгородок. Оппонент, схватив бейсбольную биту, ударил ею по ноге северянина, сломав тому голень.

- Оперативники задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался 32-летний житель Апатитов, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчина пояснил, что причиной конфликта стала ревность, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ. Апатитчанину грозит до пяти лет лишения свободы, он находится под подпиской о невыезде.

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