В колонию строгого режима в Мурманске пытались передать пакет с мобильными телефонами

Средства сотовой связи предназначались для передачи осужденным, содержащимся в ИК-17. Фото: УФСИН по Мурманской области

Недавно в исправительную колонию строгого режима №17 в Мурманске пытались доставить запрещенные предметы - пакет с телефонами обнаружили в траве.

Похожую находку сделали чуть позже около железнодорожных путей, проходящих рядом с местом дислокации колонии. Внутри пакета было 5 мобильных телефонов и мультимедийное устройство Ipod с аккумулятором без сим-карты.

- По оперативной информации, средства сотовой связи предназначались для передачи осужденным, содержащимся в ИК-17. По данным фактам проводятся проверки, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.

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