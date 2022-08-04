Губернатор Мурманской области прокомментировал информацию о массовом обстреле в Донецке

Вместе с главной ДНР Денисом Пушилиным губернатор прощался с полковником Ольгой Качурой, когда случилась беда. Фото: Скриншот видео

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал о ситуации в Донецке, где 4 августа произошли массовые обстрелы у здания драмтеатра. Под обстрел попал и глава региона с делегацией - они приехали в ДНР, чтобы обсудить участие Заполярья в восстановлении мирной жизни на Донбассе.

Вместе с главной ДНР Денисом Пушилиным губернатор прощался с полковником Ольгой Качурой, когда случилась беда.

- 4 августа работал в Донецке и он в очередной раз подвергся обстрелам. Это было ровно в тот момент, когда мы приехали проститься с настоящим героем - Ольгой Качурой. Это все подчеркивает сволочность украинских националистов, которые бомбят мирное население даже в такие моменты, - отметил глава региона в своем Telegram-канале.

Губернатор заверил, что с ним и другими членами делегации все в порядке. Они передали очередную фуру гуманитарной помощи от северян для жителей ДНР.

- Восхищаюсь жителями ДНР и ЛНР, которые постоянно находятся под обстрелами и бомбежками. Не покидать в этой ситуации свой дом - это настоящий подвиг, - сказал Андрей Чибис.

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