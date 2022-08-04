В Ковдоре испортили две детские площадки

Родителей просят чаще проводить с детьми беседы о поведении в общественных местах. Фото: Администрация Ковдора

В Ковдоре повредили две детские площадки - на улице Комсомольской, 13 и у Дома культуры.

На первой площадке восстановили сломанное оборудование, однако на следующий день элементы снова были разбросаны по территории всей площадки. Пришлось проводить ремонт снова.

- Вынужден в очередной раз обратиться к юным ковдорчанам и напомнить им, что за порчу муниципального имущества предусмотрена ответственность! - написал глава администрации Ковдорского района Сергей Сомов на личной странице в соцсетях.

Родителей просят чаще проводить с детьми беседы о поведении в общественных местах.

Ковдорчане, которые стали свидетелями порчи имущества, могут присылать фото или видео в личные сообщения главе муниципалитета.

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