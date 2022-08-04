Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 августа 2022 13:41

В Мурманской области потеплеет до +24 градусов

В отдельных районах ожидаются грозы
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
В Мурманской области 5 августа воздух прогреется до +24 градусов.

В Мурманской области 5 августа воздух прогреется до +24 градусов.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области 5 августа воздух прогреется до +24 градусов.

Согласно прогнозам мурманского гидрометцентра, ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь. Днем в отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +11+16, днем +19+24 градуса.

6 августа ожидается смещение активного циклона с района Дании: в нашем регионе пойдут дожди различной интенсивности, в отдельных районах усилится ветер, температура воздуха существенно не изменится.

Напомним: в фотоловушку Кандалакшского заповедника попало семейство медведей. Малыши гуляли по лесу с мамой-медведицей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru