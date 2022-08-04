Жителя Мурманска наградили за спасение людей в Сочи

Глава Сочи Алексей Копайгородский наградил жителя Мурманска Александра Комарова, который спасал людей во время непогоды. Фото: Администрация города Сочи

Глава Сочи Алексей Копайгородский наградил жителя Мурманска Александра Комарова, который спасал людей во время непогоды вместе с местным жителем Антоном Волковым.

- Они спасли троих людей, которых понесло вниз бурным потоком воды. Все трое остались живы, - отметили на официальном портале города Сочи.

Были награждены спасатели, полицейские, водители общественного транспорта, активисты территориального общественного самоуправления и жители Сочи. Фото: Администрация города Сочи

За мужество и самоотверженность, проявленные во время ЧС, случившихся из-за непогоды в городе, а также за активное участие в мероприятиях по ликвидации последствий и спасение жизней были награждены спасатели, полицейские, водители общественного транспорта, активисты территориального общественного самоуправления и жители Сочи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru