Двое жителей Мурманска организовали канал нелегальной миграции

Известно, что мужчины 27 и 25 лет занимались легализацией иностранцев на территории региона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области сотрудники ФСБ задержали двух местных жителей, которые организовали канал незаконной миграции людей. В отношении северян возбудили уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ.

Известно, что мужчины 27 и 25 лет занимались легализацией иностранцев на территории региона. Так, мигрантам за плату предоставляли фиктивные трудовые договоры, дающие право на пребывание в России.

- Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в УФСБ России по Мурманской области.

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