Из торгового центра "Форум" в Мурманске эвакуировали людей

Из торгового центра "Форум" в Мурманске 4 августа эвакуировали посетителей и работников. Фото: Скриншот видео

Из торгового центра "Форум" в Мурманске 4 августа эвакуировали посетителей и работников. На место происшествия приехали пожарные машины.

Ситуацию прокомментировали в МЧС региона.

- Сработала автоматическая система пожарной сигнализации. Произошло возгорание в розетке, ликвидировано до прибытия пожарных, - сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области.

Напомним: В Мурманске пожар в квартире на улице Осипенко тушили 16 огнеборцев. Квартира закопчена по всей площади.

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