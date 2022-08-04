Из торгового центра "Форум" в Мурманске эвакуировали людей

Из торгового центра "Форум" в Мурманске 4 августа эвакуировали посетителей и работников. Фото: Скриншот видео
Из торгового центра "Форум" в Мурманске 4 августа эвакуировали посетителей и работников. На место происшествия приехали пожарные машины.
Ситуацию прокомментировали в МЧС региона.
- Сработала автоматическая система пожарной сигнализации. Произошло возгорание в розетке, ликвидировано до прибытия пожарных, - сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области.
Напомним: В Мурманске пожар в квартире на улице Осипенко тушили 16 огнеборцев. Квартира закопчена по всей площади.
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