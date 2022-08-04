В Мурманской области за неделю подешевели картошка, лук и капуста

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманскстате сообщили об изменении цен за неделю на отдельные виды продуктов первой необходимости. Мониторинг ведется в Мурманске, Апатитах и Североморске.

- С 23 июля по 1 августа больше всего подешевели картофель (на 9,9%), репчатый лук (на 5%), свежая белокочанная капуста (на 4%), яблоки (на 3,85), морковь (на 1,6%), - сообщили в ведомстве.

Тем временем подорожали гречневая крупа (на 1,1%), пшено (на 0,9%), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 0,8%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

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