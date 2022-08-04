Мария Захарова сообщила о невозможности пребывания норвежского дипломата Элисабет Эллингсен в России

В МИДе России сообщили, что после произошедшего пребывание дипломата в РФ невозможно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

4 августа Посла Норвегии в России Руне Ресаланда вызвали в МИД России в связи с оскорбительными высказываниями норвежского дипломата Элисабет Эллингсен, которая устроила скандал в отеле Мурманска и заявила что ненавидит русских.

- Послу был заявлен решительный протест в связи с недопустимым поведением консула норвежского Генерального консульства Элисабет Эллингсен в отеле Мурманска 6 июля, позволившей себе оскорбительные русофобские высказывания, - прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. - Отметили, что заявление МИД Норвегии с выражением сожаления по поводу этого возмутительного инцидента принято нами к сведению.

В МИДе России сообщили, что после произошедшего пребывание дипломата в РФ невозможно.

Напомним: ранее норвежские СМИ сообщали, что ситуация может повлиять на карьеру дипломата.

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