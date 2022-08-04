Движение по мосту через Кольский залив перекроют 4 сентября

Ограничение связано с проведением спортивного мероприятия - фестиваля спорта "Гольфстрим". Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске временно будет закрыт мост через Кольский залив. Ограничение связано с проведением спортивного мероприятия - фестиваля спорта "Гольфстрим".

- 4 сентября с 00.00 до 20.00 будет перекрыто движение всех видов транспорта по мостовому переходу, - сообщили в Мурманскавтодоре.

Водителей просят использовать альтернативный маршрут движения на другой берег Кольского залива - по мосту через реку Тулома в Коле.

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