В Туломе отметят Международный день коренных народов мира

7 августа в Туломе будут праздновать Международный день коренных народов мира. Фото: Правительство Мурманской области

7 августа в Туломе будут праздновать Международный день коренных народов мира.

Гостей ждет яркая концертная программа с танцевальными номерами фольклорных коллективов и зажигательными выступлениями индивидуальных исполнителей из разных уголков Заполярья.

- На площадке Туломского сельского Дома культуры развернется выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества. Саамские мастера поделятся секретами выделки рыбьей кожи, изготовления из нее различных сувениров на мастер-классах по рукоделию. Также все желающие смогут принять участие в мастер-классе по вождению хоровода, искусству фланкировки, - сообщили в правительстве Мурманской области. Объединит всех обряд исполнения желаний «Костер единения», который проведет саамский нойд.

Всех желающих приглашают на праздник. Мероприятия начнутся в 13.00 на площадке сельского Дома культуры.

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