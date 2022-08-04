В Мурманске пожар в квартире на улице Осипенко тушили 16 огнеборцев

В Мурманской области пропал рыбак в черном костюме Андрей Ермушин 30 июля вышел на рыбалку в район озера Нижний Тикой www.murmansk.kp.ru/online/news/4860086/
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
3 августа в Мурманске произошел пожар в квартире на улице Осипенко, 2. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 15.53.
- В результате происшествия на балконе и кухне сгорело личное имущество и мебель на площади 10 квадратных метров, обгорели потолки и стены в коридоре и комнате, квартира закопчена по всей площади, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.
На месте происшествия работали два пожарно-спасательных подразделения - 16 человек личного состава, 5 единиц техники.
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