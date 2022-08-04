В Мурманске пожар в квартире на улице Осипенко тушили 16 огнеборцев

В Мурманской области пропал рыбак в черном костюме Андрей Ермушин 30 июля вышел на рыбалку в район озера Нижний Тикой www.murmansk.kp.ru/online/news/4860086/ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

3 августа в Мурманске произошел пожар в квартире на улице Осипенко, 2. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 15.53.

- В результате происшествия на балконе и кухне сгорело личное имущество и мебель на площади 10 квадратных метров, обгорели потолки и стены в коридоре и комнате, квартира закопчена по всей площади, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

На месте происшествия работали два пожарно-спасательных подразделения - 16 человек личного состава, 5 единиц техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru