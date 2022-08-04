Сотрудник службы охраны труда убил рабочего в Белокаменке

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Новосибирска. Мужчина по неосторожности убил рабочего из Белокаменки.

- По данным следствия, в апреле 2021 года обвиняемый, являясь сотрудником службы охраны труда, был в общежитии, расположенном на территории строительных объектов в Белокаменке. Он заметил, что один из работников пьет спиртное и высказал замечание, потребовав проследовать с ним для проведения освидетельствования. Тот выполнять требование отказался, стал вести себя агрессивно, из-за чего сотрудник охраны оттолкнул его. Потерпевший упал, получив при этом травмы, впоследствии повлекшие его смерть, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Мужчина, не предполагая, что от его неосторожных действий рабочий получил травмы, покинул общежитие, а после окончания вахты уехал из Мурманской области.

Виновного нашли в Новосибирской области. Он полностью признал свою вину, рассказал об обстоятельствах случившегося.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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