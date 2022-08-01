Мурманская область попала в топ-10 регионов по доступности бензина для населения

За первое полугодие 2022 года цена на топливо изменилась на 0,4%. Фото: Олег УКЛАДОВ

"РИА Новости" составили рейтинг российских регионов по доступности бензина для населения. Мурманская область попала в лидирующие позиции, заняв 10 строчку топа.

Так, в Заполярье, в среднем, бензин марки АИ-92 обойдется в 50 рублей за литр. За первое полугодие 2022 года цена на топливо изменилась на 0,4%.

- Объем бензина марки АИ-92, который можно купить на среднюю чистую зарплату в месяц в Мурманской области - 1373 литра, - говорится в исследовании.

На первых местах по доступности бензина для населения - Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва. В аутсайдерах - Республика Ингушетия и Кабардино-Балкарская Республика.

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