Кинотеатр «Полярный» в Апатитах закрыли на неопределенный срок

30 июля администрация кинотеатра «Полярный» в Апатитах сообщила о приостановке работы на неопределенный срок. Фото: «Хибины.com»

30 июля администрация кинотеатра «Полярный» в Апатитах сообщила о приостановке работы на неопределенный срок.

– Это связано с техническими проблемами, - прокомментировали решение представители кинотеатра.

Как уточняют «Хибины.com», причиной стала поломка оборудования из-за грозы, случившейся 18 июля:

– В кинотеатре вышел из строя медиа-блок dolby cat 745, отвечающий за обработку аудио и видео файлов. Медиа-блок необходимо заменить, что сложно сделать из-за антироссийских санкций.

«Полярный» открылся еще в советские годы, с трудом, но пережил 90-к годы и пандемию. Кинотеатр чуть не закрылся в 2015 году.

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