В Мурманской области осужденному могут ужесточить наказание за нападение на сотрудника колонии

Свою вину мужчина не признает. Фото: Антон ЗАБИРОВ

36-летнему осужденному, отбывающему наказание в колонии ИК-18 в Мурмашами могут ужесточить наказание. Ранее мужчина был лишен свободы за оборот наркотиков, теперь, как сообщает СКР по Мурманской области, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).

– По данным следствия, днем 22 февраля 2022 года осужденный находился в изолированном участке, где нарушал условия отбывания наказания, выражался нецензурной бранью, размахивал руками. В связи с этим к нему была применена физическая сила. Недовольный фактом применения в отношении него физической силы, обвиняемый, желая показать свое негативное отношение к уголовно-исполнительной системе, нанес начальнику отдела безопасности учреждения один удар кулаком правой руки в лицо, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Свою вину мужчина не признает.

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