Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» первым получит комплексы «Циркон». Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Во время празднования Дня Военно-Морского флота в Санкт-Петербурге президент Владимир Путин сообщил, что в ближайшие месяцы начнется поставка ВС РФ гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон».

Первым их получит фрегат Северного флота «Адмирал Горшков».

– Район несения его службы будет выбран исходя из интересов безопасности России, - отметил президент.

Напомним: 28 мая в Мурманской области прошли испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» головным фрегатом проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков". Корабль находился в Баренцевом море, цель - в Белом море на расстоянии в тысячу километров.

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