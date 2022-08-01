Семья с двумя детьми из Мурманской области пропала под Вологдой

Рассматривается версия, что семья могла заблудиться в лесу. Фото: lizaalert.org/

В Вологодской области пропала семья из Мончегорска - 52-летняя Светлана Узинюк, ее 14-летний сын и 12-летняя дочь.

Они приехали в деревню Красново Шекснинского района, с 25 июля они не выходят на связь с родными. 30 июля троюродный брат Светланы подал заявление об исчезновении близких, следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения людей по признакам преступления, предусмотренного пп. "а,в" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство).

– По сообщению родственника пропавших были незамедлительно организованы разыскные мероприятия, следователи при осмотре дачи обнаружили оставленные личные вещи пропавших, - сообщает СУ Следственного комитета по Вологодской области.

Рассматривается также версия, что семья могла заблудиться в лесу. На месте помимо следователей работают сотрудники МЧС и волонтеры.

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