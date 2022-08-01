Пропавшего в Баренцевом море рыбака ищут 400 человек

Мужчину искали всю ночь на 1 августа, но безрезультатно. Фото: vk.com/mchs_murmansk

В Баренцевом море пропал человек: мужчина упал за борт судна, которое находится на промысле в 60 километрах от берега.

– К поисковым работам привлечены около 20 рыболовных судов, 400 членов экипажей, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Мужчину искали всю ночь на 1 августа, но безрезультатно.

– На данный момент работы завершены. Полицией проводятся следственные мероприятия. Определяется новое место поиска, - уточнили в МЧС.

Напомним: еще один рыбак пропал рядом с озером Нижняя Тика в Ковдорском районе.

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