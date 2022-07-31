В Апатитах на мужчину напала и покусала хаски

После случившегося в полицию напишут заявление. Фото: vk.com/murmanskgroup

В Апатитах от зубов хаски пострадал мужчина. Собака, гулявшая без поводка, набросилась на прохожего на улице Бредова, 20, искусав ему руки до крови.

- Несколько постов об этом хаски уже было в соцсетях. Будем писать заявление в полицию. До последнего не верила, что собака представляет опасность для человека. Прошу предостеречь своих детей. Этот пес находится на самовыгуле, опасен, - пишет жена пострадавшего северянина в паблике "Мурманск" (18+).

Напомним: в Коле отловили напавшую на местную жительницу бродячую собаку. Девушке помог отбиться от пса проходящий мимо мужчина.

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