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Общество31 июля 2022 11:34

1 августа в Мурманской области ожидаются грозы и потепление до +21

Сильных дождей быть не должно
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
1 августа будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь.

1 августа будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Первый августовский день порадует жителей Мурманской области хорошей погодой. Циклон должен заполниться, интенсивность дождей уменьшится, и в регионе потеплеет.

- 1 августа будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12, днем +16+21 градус, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: жители Мурманской области собирают в лесу грибы-гиганты. Фотографиями делятся в соцсетях.

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