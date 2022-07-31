1 августа в Мурманской области ожидаются грозы и потепление до +21

1 августа будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь.
Фото: Алексей СТЕФАНОВ
Первый августовский день порадует жителей Мурманской области хорошей погодой. Циклон должен заполниться, интенсивность дождей уменьшится, и в регионе потеплеет.
- 1 августа будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12, днем +16+21 градус, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
Напомним: жители Мурманской области собирают в лесу грибы-гиганты. Фотографиями делятся в соцсетях.
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