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Происшествия31 июля 2022 11:24

В Мурманске пассажиров возил таксист с поддельными водительскими правами

22-летний молодой человек находится под подпиской о невыезде
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Северянину грозит штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы или арест до шести месяцев.

Северянину грозит штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы или арест до шести месяцев.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманске на улице Александрова полицейский остановил 22-летнего таксиста. Водительские права, которые предъявил мужчина, вызвали у сотрудника ДПС подозрения.

Документ забрали и направили на экспертизу. Исследование подтвердило, что права являются подложными. Фальшивку молодой человек использовал, чтобы устроиться на работу в службу такси.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков", - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Северянину грозит штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы или арест до шести месяцев. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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