В Мурманске пассажиров возил таксист с поддельными водительскими правами

Северянину грозит штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы или арест до шести месяцев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманске на улице Александрова полицейский остановил 22-летнего таксиста. Водительские права, которые предъявил мужчина, вызвали у сотрудника ДПС подозрения.

Документ забрали и направили на экспертизу. Исследование подтвердило, что права являются подложными. Фальшивку молодой человек использовал, чтобы устроиться на работу в службу такси.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков", - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Северянину грозит штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы или арест до шести месяцев. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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