Командующий Северным флотом на праздновании Дня ВМФ: "Меня переполняют чувства причастности к великому"

Командующий Северным флотом Александр Моисеев посетил праздник. Фото: пресс-служба Северного флота

31 июля в Североморске отмечают День Военно-морского флота. Командующий Северным флотом Александр Моисеев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис, которые посетили военно-морской парад, рассказали, что для них значит этот праздник.

- В этот торжественный день меня переполняют чувства причастности к великому, к тому, что делает наше государство. Волею судеб мне и моим подчиненным доверено иметь столь грозное оружие, которое сейчас обеспечивает нашу безопасность, - отметил Александр Моисеев.

А глава региона сообщил, что гордится нашими североморцами, которые обеспечивают не только защиту страны, но и безопасность мира.

- Они с доблестью выполняют задачи специальной военной операции. Для меня большая честь, что именно на нашей земле базируется самый мощный в стране Северный флот. С праздником всех! - подчеркнул Андрей Чибис.

Напомним: На праздновании Дня ВМФ в Североморске выступят группа "Пятеро" и DJ Groove. Праздничная программа начнется в 18.00 31 июля.

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