В Ковдорском районе спасатели ищут пропавшего рыбака

Для проведения поисково-спасательных работ выдвинулись спасатели Кандалакшского поисково-спасательного подразделения. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

В Ковдорском районе идут поисковые работы. Спасатели ищут мужчину, который вышел на рыбалку из дачного поселка Калюжный в район озера Нижний Тикой и пропал, связь с ним отсутствует.

- Для проведения поисково-спасательных работ выдвинулись спасатели Кандалакшского поисково-спасательного подразделения в составе 3 человек, 2 единицы техники совместно с оперативным подразделением Ковдорского МО МВД России, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

Напомним: В Мурманске по дороге с работы пропал мужчина.

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