В районе Абрам-Мыса произошло массовое ДТП с пострадавшим

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Фото: vk.com/murmansk_dtp

30 июля на дорогах Мурманской области было неспокойно. Массовая авария произошла в районе Абрам-Мыса.

- По предварительной информации, на 1396 километре автодороги Р-21 "Кола" столкнулись три автомобиля - Kia, Toyota и "ВАЗ". В данном ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля, которого доставили в медучреждение для оказания помощи, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

На месте ДТП работал экипаж ДПС, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним: в этот же день по дороге в аэропорт "Мурманск" столкнулись Hyundai и "ГАЗель", пострадал человек.

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