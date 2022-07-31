По дороге в аэропорт "Мурманск" столкнулись Hyundai и "ГАЗель", пострадал человек

В ДТП пострадал водитель Hyundai. Фото: vk.com/murmanskgroup

30 июля по дороге в аэропорт "Мурманск" произошло серьезное ДТП.

- В 11.15 на 14 километре автодороги Р-21 "Кола" водитель автомобиля Hyundai, двигаясь со стороны аэропорта, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем "ГАЗ", - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

У "ГАЗели" от жесткого столкновения смяло переднюю часть, после чего она загорелась.

В ДТП пострадал водитель Hyundai, которого доставили в медицинское учреждение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31