На берегу Кольского залива распилят 35-метровое машинное отделение плавучей казармы

1 августа в Мурманской области начнется утилизация фрагмента плавучей казармы, затопленной много лет назад на кладбище кораблей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

1 августа в Мурманской области начнется утилизация фрагмента плавучей казармы, затопленной много лет назад на кладбище кораблей. В свое время выступавшие из-по воды нос и корму срезали, а вот машинное отделение достали и оставили на берегу Кольского залива.

Длина фрагмента – 35 метров.

- Несколько специалистов распилят его на части весом 3-5 тонн. При помощи бульдозера и крана их разместят на площадке для дальнейшего распила и транспортировки. Предварительно работы займут от трех до пяти дней. Весь металлолом направят на дальнейшую утилизацию, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Напомним: у Дальних Зеленцов очистили от пластика дно.

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