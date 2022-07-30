Шел с работы домой, но не дошел. В Мурманске ищут пропавшего мужчину

Был одет в красную футболку, черные спортивные штаны, черные замшевые кроссовки. Фото: личный архив

В Мурманске объявлен новый поиск пропавшего человека. 43-летний Андрей Михайлов 20 июля возвращался с работы, но домой не дошел. В последний раз его видели на улице Капитана Копытова.

Приметы: рост 165-170 сантиметров, карие глаза, русые русые, на левой части груди – татуировка в форме пули, есть шрам на правой руке, отсутствуют две фаланги на пальцах левой руки.

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить волонтерам поисково-спасательного отряда «СеверСпас» +7 (911)342-94-38, +7 (902) 133-54-50. Фото: vk.com/severspas51

Был одет в красную футболку, черные спортивные штаны, черные замшевые кроссовки.

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить волонтерам поисково-спасательного отряда «СеверСпас» +7 (911)342-94-38, +7 (902) 133-54-50.

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