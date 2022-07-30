Погиб в свой день рождения. В Мурманске разбился мотоциклист

30 июля состоялось прощание с погибшим, похоронят его в Ковдоре. Фото: личный архив

27 июля в Мурманске у озера Чайка на Восточно-объездной дороге случилось смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Авария унесла жизнь Анатолия Антоненко.

- Прервался жизненный путь нашего мотобрата и друга Анатолия, которого многие из нас знали лично, и у нас с ним была общая дорога. Все будут помнить его, как доброго, веселого и отзывчивого человека. Анатолий погиб в свой день рождения , ему исполнилось 40 лет, - написали в паблике Murman Moto (18+) в «ВКонтакте».

30 июля состоялось прощание с погибшим, похоронят его в Ковдоре. Близкие Анатолия уверены, что не он стал виновником аварии, и ищут очевидцев. Всех, кто может помочь, просят позвонить по телефону 89512972033.

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