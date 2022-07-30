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Общество30 июля 2022 11:40

За неделю 62 жителя Мурманской области заразились коронавирусом

Больше всего заболевших приходится на Мурманск
Есения ДОБРОНРАВОВА
Больше всего заболевших приходится на Мурманск - 41. Затем идет Мончегорск - 9.

Больше всего заболевших приходится на Мурманск - 41. Затем идет Мончегорск - 9.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб Мурманской области опубликовал статистику по коронавирусу за неделю. 62 северянина заразились COVID-19 за этот период.

Больше всего заболевших приходится на Мурманск - 41. Затем идет Мончегорск - 9.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Мурманской области болели 135236 человек.

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