Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 июля 2022 11:01

Сотрудницу генконсульства Норвегии в Мурманске обвинили в скандале в отеле Мурманска

В сети появились кадры, как женщина пререкается на ресепшене
Есения ДОБРОНРАВОВА
Сотрудница Генерального консульства Норвегии в Мурманске может стать фигуранткой скандала.

Сотрудница Генерального консульства Норвегии в Мурманске может стать фигуранткой скандала.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Сотрудница Генерального консульства Норвегии в Мурманске может стать фигуранткой скандала. В сети появилась запись с камеры видеонаблюдения в отеле «Азимут» и информация, что сотрудница дипмиссии пререкалась на ресепшене.

По предварительной информации, причиной конфликта стала уборка в номере, которая проводится перед заселением, и гостья не захотела ее ждать. При этом она позволила себе оскорбления в адрес жителей России.

«Комсомольская правда»-Мурманск» обратилась за комментариями в консульство, «Азимут» и полицию.

Напомним: генконсульство Норвегии в Мурманске закрыто с 1 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: