Сотрудницу генконсульства Норвегии в Мурманске обвинили в скандале в отеле Мурманска

Сотрудница Генерального консульства Норвегии в Мурманске может стать фигуранткой скандала.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Сотрудница Генерального консульства Норвегии в Мурманске может стать фигуранткой скандала. В сети появилась запись с камеры видеонаблюдения в отеле «Азимут» и информация, что сотрудница дипмиссии пререкалась на ресепшене.
По предварительной информации, причиной конфликта стала уборка в номере, которая проводится перед заселением, и гостья не захотела ее ждать. При этом она позволила себе оскорбления в адрес жителей России.
«Комсомольская правда»-Мурманск» обратилась за комментариями в консульство, «Азимут» и полицию.
Напомним: генконсульство Норвегии в Мурманске закрыто с 1 июля.
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