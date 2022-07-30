Сотрудницу генконсульства Норвегии в Мурманске обвинили в скандале в отеле Мурманска

Сотрудница Генерального консульства Норвегии в Мурманске может стать фигуранткой скандала. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Сотрудница Генерального консульства Норвегии в Мурманске может стать фигуранткой скандала. В сети появилась запись с камеры видеонаблюдения в отеле «Азимут» и информация, что сотрудница дипмиссии пререкалась на ресепшене.

По предварительной информации, причиной конфликта стала уборка в номере, которая проводится перед заселением, и гостья не захотела ее ждать. При этом она позволила себе оскорбления в адрес жителей России.

«Комсомольская правда»-Мурманск» обратилась за комментариями в консульство, «Азимут» и полицию.

Напомним: генконсульство Норвегии в Мурманске закрыто с 1 июля.

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