К ледоколу «Ленин» в Мурманске выстраиваются огромные очереди

Этим летом мурманчане все чаще замечают длинные очереди к легендарному атомоходу.

33 года назад ледокол «Ленин» встал на вечную стоянку у морского музея в Мурманске, и уже много лет работает как музей. Это – одна из главных достопримечательностей заполярной столицы.

Этим летом мурманчане все чаще замечают длинные очереди к легендарному атомоходу – увидеть его хочет все больше туристов. К слову, очередь выстраивалась и весной, и зимой в праздничные дни.

Дело в том, что помимо экскурсий по записи есть возможность попасть на «Ленин» в порядке живой очереди. В день проходит в среднем 4-5 групп от 10 до 40 человек. Но желающих обычно больше.

График работы музея на борту ледокола можно посмотреть здесь.

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