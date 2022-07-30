В последнее время в Мурманске наблюдается тенденция к снижению стоимости недвижимости. Фото: Иван МАКЕЕВ

В последнее время в Мурманске наблюдается тенденция к снижению стоимости недвижимости. Но стали ли квартиры доступнее северянам?

На одном из популярных сайтов объявление самая дешевая квартира в Мурманске стоит миллион рублей и находится на улице Виктора Миронова. По метражу очень скромная – всего 17 кв. м. При этом автор объявления не показывает состояние жилья, а только вид из окна, поэтому оценить, сколько денег надо вложить в ремонт, затруднительно.

Напомним, как уже писала «КП»-Мурманск», сейчас северяне предпочитают брать квартиры сразу с отделкой, так как стройматериалы подорожали.

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