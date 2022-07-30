В Мурманске гаражного вора нашли по отпечаткам пальцев

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманске кражу из гаража раскрыли по отпечаткам пальцев рук и обуви.

В полицию обратился 34-летний мурманчанин и сообщил, что его гараж вскрыт и из него похитили имущество на 8 тысяч рублей.

– Злоумышленник сорвал замок с ворот и проник внутрь. На месте преступления эксперты изъяли следы пальцев рук и обуви похитителя. Впоследствии сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний мурманчанин, который ранее не привлекался к уголовной ответственности, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Похищенное имущество, которое молодой человек планировал продать, вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Северянину грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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