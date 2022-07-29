В Мурманской области обезвредили авиационную бомбу

Для обезвреживания в Мурманск прибыл пиротехнический расчет Невского спасательного центра МЧС России. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Под Мурманском обезвредили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, которую на днях нашли в Минькино, на берегу Кольского залива.

Для обезвреживания в Мурманск прибыл пиротехнический расчет Невского спасательного центра МЧС России.

- Как отмечает начальник спасательной группы проведения пиротехнических и взрывных работ капитан Королев Максим: «Обнаруженная немецкая авиационная бомба Sc-50 была вывезена на полигон где была успешно уничтожена. Происшествий не допущено», - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

Процесс уничтожения бомбы сняли на видео.

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