В Мурманской области обезвредили авиационную бомбу

Для обезвреживания в Мурманск прибыл пиротехнический расчет Невского спасательного центра МЧС России. Фото: vk.com/mchs_murmansk
Под Мурманском обезвредили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, которую на днях нашли в Минькино, на берегу Кольского залива.
Для обезвреживания в Мурманск прибыл пиротехнический расчет Невского спасательного центра МЧС России.
- Как отмечает начальник спасательной группы проведения пиротехнических и взрывных работ капитан Королев Максим: «Обнаруженная немецкая авиационная бомба Sc-50 была вывезена на полигон где была успешно уничтожена. Происшествий не допущено», - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.
Процесс уничтожения бомбы сняли на видео.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: