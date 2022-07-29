В Мурманске ищут очевидцев прошлогоднего ДТП со сбитой пенсионеркой

Очевидцев происшествия, а также тех, кто располагает какой-либо информацией о нем, просят позвонить по телефонам: 8 (815-2) 40-62-96; 8-921-164-49-92. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске разыскивают очевидцев аварии, которая произошла 29 октября 2021 года. В ДТП пострадала пожилая женщина.

- Около 21.10 в районе дома 74 на улице Свердлова 27-летний водитель Peugeot двигался со стороны проезда Михаила Ивченко в сторону улицы Хлобыстова. Для избежания столкновения с движущимся впереди Volkswagen Golf он выехал на сторону встречного движения и на пешеходном переходе наехал на 71-летнюю женщину, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Пенсионерка получила травмы.

Очевидцев происшествия, а также тех, кто располагает какой-либо информацией о нем, просят позвонить по телефонам: 8 (815-2) 40-62-96; 8-921-164-49-92.

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