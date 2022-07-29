На выходных в Мурманской области ожидаются сильные дожди и ветер

30 июля погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Архангельской области на Белое море.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
На выходных на Мурманскую область обрушатся дожди и сильный ветер. При этом в одних уголках региона воздух прогреется до +20, а в других ожидается похолодание до +9.
30 июля погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Архангельской области на Белое море.
- В регионе ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами дождь, в отдельных районах сильный, местами сильный порывистый ветер, температура воздуха днем +9+14, на востоке области местами +15+20 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
31 июля циклон заполнится, интенсивность дождей постепенно уменьшится, днем воздух прогреется, в основном, до +16+21.
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