Жители Мурманской области собирают в лесу грибы-гиганты

Некоторые грибы превращаются в великанов. Фото: vk.com/murmansk.region/Татьяна Субботина

В Мурманской области в самом разгаре грибной сезон. Северяне делятся в соцсетях своим богатым лесным "уловом", а некоторым попадаются грибы-гиганты.

-Первый раз в лесу Мурманска столько грибов находим. Уже третий сбор с одного и того же места. Один большущий выбросила, перерос и был весь желтый. А так все хорошие и крепкие. Белые редко червивые, - поделилась в группе "Регион 51" жительница Мурманска Светлана Твердун.

Этим летом грибов - вагон и маленькая тележка. Фото: Светлана Твердун

Напомним: в Мурманске яблоня дала плоды. Яблочки пока совсем маленькие.

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