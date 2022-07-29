В Апатитах произошел обрыв высоковольтного кабеля

На месте происшествия работают экстренные службы. Фото: vk.com/passapatity

В Апатитах упал высоковольтный кабель. Из-за обрыва ограничено движение транспорта и пешеходов от дома №127 до дома № 111 по улице Строителей. Об этом сообщили в профессиональной аварийно-спасательной службе города.

Часть города осталась без электричества. На месте происшествия работают экстренные службы.

Напомним: в госжилстройнадзоре региона прокомментировали ситуацию с обрушившимся фасадом в доме Мурманска. Для безопасности жильцов критичные части кирпичей были специально отбиты

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31