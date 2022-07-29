49-летняя жительница Мончегорска дала отпор телефонным мошенникам

Северянке позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жительница Мончегорска не дала обмануть себя мошенникам. 49-летняя женщина обратилась в отдел полиции и сообщила, что едва не стала жертвой преступления.

Так, северянке позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что на ее имя неизвестный оформил кредит в другом регионе, но банк якобы заблокировал заявку.

– Впоследствии мужчина предложил мончегорке помочь раскрыть личность сотрудника, причастного к распространению персональных данных посторонним. Для этого женщине предложили взять кредит в другом банке и перевести средства на «безопасный» счет, с которого деньги, в дальнейшем, вернутся на ее личный счет. Северянка оформила кредит на 280 тысяч рублей, но затем догадалась, что ее пытаются обмануть и не стала перечислять деньги, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 УК РФ «Покушение на преступление» и части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Установлено, что номер телефона, с которого звонили северянке, зарегистрирован в Москве.

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