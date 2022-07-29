Дочь губернатора Мурманской области планирует поступать в МГУ

Также Елизавета думает, какие полезные проекты она могла бы делать вместе с молодежью Мурманской области. Фото: vk.com/chibis.andrey

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поделился планами своей дочери на дальнейшую учебу. В этом году Елизавета сдала ЕГЭ, поступать она собирается в Московский государственный университет.

Девушка выбрала факультет «Глобальные процессы и дипломатия», с которого выпустился не один десяток федеральных и региональных экспертов.

- В последнее время миропорядок меняется кардинально. Наши дети это тоже чувствуют и хотят вносить свой посильный вклад в будущее страны, - отметил глава региона.

Также Елизавета думает, какие полезные проекты она могла бы делать вместе с молодежью Мурманской области.

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