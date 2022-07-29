В исправительную колонию строгого режима в Мурманске пытались доставить запрещенные предметы

По данным случаям проводится проверка. Фото: УФСИН по Мурманской области

В исправительную колонию строгого режима №17 в Мурманске пытались доставить запрещенные предметы. Так, сотрудники колонии при обходе территории обнаружили в траве черный полиэтиленовый пакет.

- Содержимым находки оказались шесть мобильных телефонов. В настоящее время по данным случаям проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Мурманской области.

Напомним: в Минькино нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны. На месте происшествия работали сотрудники Росгвардии.

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