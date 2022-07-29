За неделю двух жителей Мурманской области укусили клещи

В целом, с марта 2022 года обращаемость в медицинские организации области по поводу укусов клещей не превышает среднемноголетних значений.
Фото: Мария ЛЕНЦ
За прошедшую неделю два жителя Мурманской области обратились в медучреждения по поводу присасывания клещей. Один из пострадавших - ребенок. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.
- Все обратившиеся жители вернулись из отпуска, укусы произошли в других регионах. Пострадавшим оказана помощь, ребенку введен иммуноглобулин, - отметили в ведомстве.
В целом, с марта 2022 года обращаемость в медицинские организации области по поводу укусов клещей не превышает среднемноголетних значений.
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