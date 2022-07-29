Жители Мурманска в среднем готовы одолжить родственникам 15 тысяч рублей

В среднем, жители Мурманска готовы одолжить родственнику 15 тысяч рублей, другу — 10 тысяч рублей, коллеге — около 5 тысяч. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Аналитики сервиса SuperJob выяснили, как часто жители Мурманска берут взаймы и сами одалживают деньги.

Так, 12% северян обращаются за деньгами к родственникам, 4% — к друзьям. По 2% опрошенных занимают деньги у коллег. Почти каждый пятый мурманчанин берет кредит в банке (18%). 60% утверждают, что не берут денег в долг.

- Одалживают деньги родственникам 23% мурманчан, друзьям — 20%, коллегам — 9%. Больше всего же тех, кто готов подкинуть денег коллеге, — среди горожан старше 45 лет (12%). А вот 44% опрошенных никому не дают денег взаймы, - сообщается в исследовании.

В среднем, жители Мурманска готовы одолжить родственнику 15 тысяч рублей, другу — 10 тысяч рублей, коллеге — около 5 тысяч.

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