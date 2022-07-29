Ради получения квартиры жительница Мурманска "похоронила" свою живую дочь

Решение суда об объявлении бывшей мурманчанки умершей было отменено. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский районный суд Мурманска рассмотрел гражданское дело по иску 36-летней жительницы Волгограда. Она просила отменить решение суда об объявлении ее умершей.

С 2007 года женщина проживала в Волгограде, а в 2009-м ее заживо "похоронили" в Мурманске. Такое дело в корыстных целях провернула ее мать.

- Мать женщины при подаче заявления об объявлении дочери умершей преследовала цель – стать единственным собственником квартиры, в которой ранее проживала ее дочь, - сообщили в пресс-службе суда.

Решение суда об объявлении бывшей мурманчанки умершей было отменено. Решение вступило в законную силу.

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